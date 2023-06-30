Украинскому солдату вынесли приговор за преступления против мирного населения

В ЛНР осудили на 15 лет украинского военного, стрелявшего из гранатомета в жителя Попасной

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил стрелка Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдата Эдуарда Колесника к 15 годам исправительной колонии строгого режима за преступления против мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Он признан виновным по трем статьям, в частности, по части первой статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

По данным следствия, в апреле 2022 года Колесник в составе подразделения прибыл в город Попасная, где занял боевую позицию на девятом этаже жилого дома. Оттуда солдат вместе с сослуживцами наблюдал за воздушными целями и мирным населением, которое пряталось в подвале неподалеку.

В какой-то момент из подвала вышел мужчина в гражданской одежде. Колесник из-за своего негативного отношения к местному населению, желающему жить по российским законам, открыл по нему огонь из подствольного гранатомета ПГ-25, закрепленного на автомате АК-74. Боеприпас сдетонировал на расстоянии около 10 метров от гражданского, в результате мужчина получил осколочное ранение правого предплечья.