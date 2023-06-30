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12:04, 30 июня 2023Россия

Появились подробности о заразившемся сибирской язвой россиянине

Mash: заразившийся сибирской язвой житель Тувы сварил и съел внутренности лошади

Фото: Sarah Olive / Unsplash

Житель Тувы, который заразился сибирской язвой, до этого сварил и съел внутренности лошади после забоя. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, лошадь забили, так как у нее начались судороги. Внутренности животного россиянин решил съесть по местной традиции. После выявления заболевания на наличие инфекции проверяют еще девять человек, въезд в село, где зафиксировали язву, перекрыт.

30 июня стало известно о выявлении нового случая заражения человека сибирской язвой в России. В Роспотребнадзоре заявили, что лица, контактировавшие с заболевшим, установлены, по месту жительства инфицированного уже провели дезинфекцию.

Ранее в Республике Тыва вводили карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота. Ограничительные меры коснулись Уш-Хады-Эмектиг вблизи села Целинное Кызылского района.

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    Анастасия Шейкина
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