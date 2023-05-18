В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы

В Республике Тыва ввели карантин из-за обнаруженной у скота сибирской язвы

В Республике Тыва ввели карантин из-за обнаруженной у крупного рогатого скота сибирской язвы. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Распоряжением Главы Республики Тыва Владислава Ховалыга в местечке Уш-Хады-Эмектиг вблизи села Целинное Кызылского района введены ограничительные мероприятия», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы, которая находится в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Исследования проводились в Тувинской ветеринарной лаборатории, результаты были получены 17 мая.