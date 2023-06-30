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19:21, 30 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об известных до миллиметра координатах центров принятия решений

Лукашенко: координаты центров принятия решений известны и утверждены на военных картах
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Координаты центров принятия решений недружественных стран известны белорусским властям до миллиметра. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — рассказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на безумие, которое проявляют политики соседних государств, Белоруссия должна существовать с ними «хотя бы в худом мире». По его словам, в этих странах живут люди, «похожие на нас».

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    Варвара Кошечкина
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