Лукашенко заявил об известных до миллиметра координатах центров принятия решений

Лукашенко: координаты центров принятия решений известны и утверждены на военных картах

Координаты центров принятия решений недружественных стран известны белорусским властям до миллиметра. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — рассказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на безумие, которое проявляют политики соседних государств, Белоруссия должна существовать с ними «хотя бы в худом мире». По его словам, в этих странах живут люди, «похожие на нас».