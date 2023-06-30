В Госдуме назвали сроки увеличения маткапитала до миллиона рублей

Депутат Буцкая: материнский капитал может приблизиться к миллиону рублей к 2026 году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с Ura.ru назвала сроки, когда материнский капитал может приблизиться к миллиону рублей. По ее словам, это может произойти к 2026 году.

«Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону. В 2025 году уже за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей», — заявила она.

Депутат пояснила, что в настоящее время нельзя спрогнозировать точные цифры, поскольку многое зависит от уровня инфляции. Она добавила, что в настоящее время материнский капитал индексируется исходя из фактической инфляции и не исключила, что в дальнейшем эти условия могут меняться.

Ранее стало известно, что в 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на уровень инфляции, на 5,3 процента. Таким образом, выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей.