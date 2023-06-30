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20:56, 30 июня 2023Россия

Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД по сигналу девочки о помощи

Детский омбудсмен Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД по сигналу девочки о помощи
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова направила официальные запросы в прокуратуру, министерство внутренних дел и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой проверить семью, в которой проживает девочка, подавшая жестом сигнал о помощи в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

«По поручению Марии Львовой-Беловой представители аппарата детского омбудсмена установили, что в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена», — рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

Речь идет о случае, произошедшем во время съемок программы о разведенной паре. Согласно информации, озвученной в сюжете, бывшие супруги борются за опеку над четырехлетним ребенком.

В съемках приняла участие старшая дочь пары, именно она подняла руку, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула и разогнула ее. Данный жест считается международным универсальным сигналом о помощи тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами.

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    Игорь Дмитров
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