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14:02, 30 июня 2023Моя страна

Между Казанью и Ульяновском запустят поезда

Между Казанью и Ульяновском три раза в неделю начнут курсировать пригородные поезда

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Между Казанью и Ульяновском начнут курсировать пригородные поезда. Об этом порталу «Татар-информ» сообщили в пресс-службе компании «Содружество».

Первые поезда запустят в пятницу, 30 июня. Поезд № 6751/6753 будет отправляться из Казани три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:03 и прибывать в Ульяновск в 19:10. Таким образом, время в пути составит около пяти часов.

В обратном направлении поезд №6752/6754 начнет ходить с 1 июля по субботам и воскресеньям. Со станции Ульяновск он отправится в 6:30 и прибудет в Казань в 11:45. Стоимость полного билета составит 453 рубля.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3», — отмечается в сообщении.

Ранее в июне в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появилась экспозиция «Живописный актив», посвященная 90-летию Новосибирского отделения Союза художников России.

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    Карина Черных
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