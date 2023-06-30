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06:06, 30 июня 2023Россия

Аналитик объяснил причину передвижений ВСУ на запорожском направлении

Аналитик Джерелиевский заявил о маневрах сил ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Фото: Unsplash

Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, с чем связаны активные передвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Джерелиевский объяснил, что передвижения сил ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях связаны не с переброской основных сил, а с маневрами, которые следует совершить для защиты от российских атак. Украинские военные опасаются российских ударов, отметил он.

«Они [ВСУ] постоянно меняют места временной дислокации. Передвижение там происходит», — заявил Джерелиевский.

Эксперт уточнил, что смена позиций помогает ВСУ скрываться от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Передвижения такие вполне могут принять и за начало переброски к наступлению основных сил», — заключил он.

Ранее российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ в районе Пятихаток. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

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    Марина Совина
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