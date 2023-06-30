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23:04, 30 июня 2023Мир

Лавров оценил вероятность разрешения конфликта на Украине переговорами

Лавров заявил, что Байден ни разу не предложил искать мирное решение конфликта на Украине

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров оценил вероятность разрешения украинского конфликта переговорами президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

«Насчет позиции президента США Джо Байдена и его администрации. Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы», — сказал он.

По словам главы ведомства, американский лидер не выказывает интереса к мирным переговорам. Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным деятелем, ему задают линию поведения и разговаривать с ним бессмысленно.

Ранее власти Украины отказались идти на территориальные уступки ради мира. Такие меры неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и его последующим этапам, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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    Виктория Кондратьева
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