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03:57, 30 июня 2023Мир

Трамп спрогнозировал итоги возможного урегулирования конфликта на Украине

Экс-президент США Трамп: Украина по условиям мира может сохранить, что заслужила
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал, с какими итогами может завершиться конфликт России и Украины. Об этом он высказался в беседе с агентством Reuters.

Трамп допустил, что по условиям мира Украина может «сохранить многое из того, что заслужила». По его мнению, Россия согласится на такие итоги, однако для диалога двух стран требуется «правильный посредник или переговорщик», которого сейчас нет.

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Цитируя американского экс-президента, агентство указало, что «Трамп не исключил, что киевским властям придется уступить некоторую территорию России». Однако журналисты не уточнили, о каких регионах идет речь. По словам политика, все станет «предметом переговоров».

Ранее Трамп подчеркнул, что сейчас настало время урегулировать конфликт на Украине. «Полагаю, что самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира», — призвал он.

Трамп неоднократно выступал за начало переговоров между Москвой и Киевом. Он заявлял, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

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    Марина Совина
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