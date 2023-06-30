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01:03, 30 июня 2023Мир

Небензя уличил западные делегации в Совбезе ООН в желании увидеть смуту в РФ

Постпред Небензя уличил представителей Запада в Совбезе ООН в желании увидеть смуту в РФ
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уличил членов западных делегаций в Совбезе в том, что те досадуют о неудавшемся мятеже в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они на самом деле рассчитывали на смуту в российском государстве. По мнению дипломата, многие на Западе ожидали успеха мятежа. «Хотя вы и ваши подопечные в Киеве так на это надеялись, наблюдали за развитием событий, затаив дыхание», — подчеркнул Небензя. По мнению представителя российской миссии, они сильно разочаровались.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в том, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. Он пригрозил применить силу и дойти с группировкой до Москвы. 24 июня Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря.

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    Марина Совина
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