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13:03, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Собчак пожаловалась на монтаж шоу с ее участием

Собчак осталась недовольна тем, как она выглядела, в австралийской передаче «60 минут»

Кадр: 60 Minutes Australia / YouTube

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак осталась недовольна тем, как она выглядела в выпуске австралийской общественно-политической программы «60 минут», и сравнила себя с «опухшим покойником». О съемках в передаче и о проблемах с монтажом она рассказала в новостном обзоре, доступном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Может, я и не собиралась на это интервью как на красную дорожку, но и опухшим покойником я тоже не была. Я, знаете, всматривалась в это лицо несколько раз. Почему я никогда не видела его в зеркале, даже после самых диких тусовок?» — пожаловалась журналистка.

По мнению Собчак, операторы передачи выполнили свою работу недостаточно качественно, из-за чего на видео она выглядит не так, как в жизни.

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Ведущая предположила, что это могло случиться из-за неправильно выставленного освещения. По ее словам, операторы снимали ее при малом количестве света, поэтому результат получился неудовлетворительным. «Только прямая засветка и лампа в лицо. Вот это работает, остальное — нет», — заявила она.

При этом, несмотря на недовольство финальным монтажом, ведущая уточнила, что ее слова в передаче были переданы верно.

Ранее Собчак рассказала о самом сложном интервью в карьере. Таковым она назвала разговор с блогером Стасом Васильевым, известным пользователям как «Ай, как просто!».

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    Мария Большакова
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