В России захотели ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

«Ъ»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%

Крупнейшие операторы связи в России заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на пять процентов. Эти средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщают источники газеты «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время в стране формально не регулируются тарифы на связь, однако в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при участии Минцифры разработала рекомендации, согласно которым операторов призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год.

При этом в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Ранее Минцифры предложило создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. Ведомство хочет безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года.