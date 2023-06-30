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04:06, 30 июня 2023Россия

В России захотели ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

«Ъ»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%

Фото: Pixabay

Крупнейшие операторы связи в России заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на пять процентов. Эти средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы, сообщают источники газеты «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время в стране формально не регулируются тарифы на связь, однако в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при участии Минцифры разработала рекомендации, согласно которым операторов призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год.

При этом в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Ранее Минцифры предложило создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. Ведомство хочет безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года.

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    Марина Совина
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