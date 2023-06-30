В Таджикистане прокомментировали гражданство стрелявшего в аэропорту Кишинева

МИД Таджикистана не подтвердил информацию о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинева

Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади прокомментировал информацию о гражданстве мужчины, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. По его словам, пока ведомство не может подтвердить, что стрелявший является гражданином Таджикистана, передает ТАСС.

Как отметил Самади, посольство Таджикистана на Украине запросило соответствующую информацию. На данный момент министерство ждет официальную информацию от молдавской стороны.

43-летний мужчина устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Мужчина застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом. При задержании сам стрелок получил ранение, на данный момент он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.