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16:23, 30 июня 2023Из жизни

Женщина потеряла все зубы из-за тошноты во время беременности

The Daily Star: беременная англичанка страдала от токсикоза и осталась без зубов

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании забеременела и осталась без зубов из-за непрекращающейся тошноты. Об этом рассказывает The Daily Star.

26-летняя Луис Купер их Беркшира впервые забеременела в 2017 году, когда работала няней на французском горнолыжном курорте. Однако уже через неделю после того, как она узнала, что станет матерью, ей пришлось вернуться в Великобританию. Причиной стали постоянная тошнота и рвота: Купер не могла работать в таком состоянии.

По мере увеличения срока беременности тошнота не уходила. Считая, что она страдает от обычного токсикоза, англичанка не обращалась к врачу несколько месяцев. Оказалось, что все это время она страдала от гипермезис гравидарум, состояния, которое фиксируют у троих из 100 беременных женщин. В отличие от женщин с обычной утренней тошнотой, женщины с гипермезисом беременных теряют вес и страдают от обезвоживания. Гипермезис сопровождал Купер на протяжении всей беременности, на четвертом месяце она потеряла первый зуб.

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Оказалось, что частая рвота разрушает эмаль на зубах из-за высокой кислотности желудочного сока. К моменту рождения первенца Купер потеряла уже несколько зубов, а через полгода стоматолог сообщил женщине, что все оставшиеся зубы тоже нужно удалить, потому что их невозможно будет вылечить.

Несмотря на травматический опыт, англичанка родила еще двоих детей. Две последующих беременности также сопровождались гипермезисом. Хотя женщина смирилась с тем, что у нее нет зубов, она сказала, что испытать подобное «она не пожелала бы даже худшему врагу».

Я приняла тот факт, что у меня нет зубов. У меня есть съемные протезы, но их не очень удобно носить, потому что они выполняют только косметическую функцию. К тому же они пробуждают травматические воспоминания. Теперь я могу выходить из дома и без них, жизнь стала более спокойной и расслабленной

Луис Купер

Женщина приняла потерю зубов лишь в 2022 году. Единственным болезненным аспектом, который напоминает ей о гипермезисе, остается специфическая диета: Купер ест преимущественно овощи и избегает мяса, потому что из-за него тошнота была сильнее. Ей пока сложно снова начать есть продукты, провоцировавшие рвоту, из-за неприятных воспоминаний.

Ранее сообщалось о страдавшей бесплодием жительнице австралийского города Брисбен, которая внезапно родила мальчика. 43-летняя Рейчел О’Доннелл в течение 24 лет была уверена, что не может иметь детей из-за диагностированного у нее синдрома поликистозных яичников.

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    Алиса Дмитриева
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