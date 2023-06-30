В ООН допустили скорую встречу с Россией по зерновой сделке

ООН допустила скорую встречу с Россией по вопросам продления зерновой сделки

Представители России и ООН могут в скором времени провести встречу, касающуюся вопросов продления зерновой сделки. Такую возможность допустил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в беседе с ТАСС.

У Хака поинтересовались, запланированы ли уже какие-либо встречи по этой теме.

«У меня нет сейчас каких-либо назначенных [встреч], чтобы объявить [вам о них]. Я полагаю, что некоторые представители [ООН и России] встретятся в ближайшие дни», — ответил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что аргументы для продления зерновой сделки на сегодняшний день отсутствуют. По его словам, в части украинского зерна это соглашение давно стало коммерческим.

