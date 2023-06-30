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09:42, 30 июня 2023Мир

В США обнаружили ряд необычных расходов на Украину

Orinoco Tribune: репортеры обнаружили ряд необычных расходов США на Украину

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Американские репортеры обнаружили ряд необычных расходов США на Украину, которые администрация президента Джо Байдена до сих пор не объяснила. Об этом сообщил канал Orinoco Tribune.

В ходе расследования были изучены все отправления средств, в которых Украина была указана как «место исполнения» в 2022 и 2023 году. При этом было обнаружено, что в некоторых документах об отправке дополнительных средств Киеву, Украину указали в качестве «обоснования» для расходов, а не место, куда деньги были физически отправлены.

Репортеры направили запрос в министерство финансов США с просьбой раскрыть общую сумму поддержки Украины, однако в ведомстве не ответили.

Ранее главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что среди множества «странных платежей» США Киеву была выявлена выплата 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины. Он отметил, что выплату произвело Агентство по международному развитию.

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    Семен Александров
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