Главком ВСУ назвал украинские позиции легкой мишенью для российских Су-35

Главком ВСУ Залужный: российские истребители Су-35 легко поражают украинские позиции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал украинские позиции легкой мишенью для поражения российскими истребителями Су-35. Слова главкома передает издание The Washington Post.

«Старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью», — заявил Залужный. Он добавил, что у российских Су-35 есть «гораздо более совершенные радары и ракетная дальность».

По его словам, количество самолетов НАТО, дежурящих у западных границ Украины, в два раза превышает количество самолетов ВС России. «Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда», — предложил главнокомандующий ВСУ.