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19:37, 30 июня 2023Забота о себе

Назван простой способ научиться пить больше воды

Нутрициолог Елена Свиридова: чтобы научиться пить больше воды, надо добавлять в нее ягоды

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Нутрициолог Елена Свиридова назвала пять простых привычек, которые помогут научиться пить больше воды. Ее слова приводит издание Life.

Первый способ, который предложила специалистка, — добавлять в воду ягоды, фрукты и специи, чтобы она не казалась «скучным напитком». Свиридова рекомендовала класть в стакан ягоды, имбирь, мяту или лимон, чтобы сделать вкус напитка интереснее.

Если захочется сладенького, нарежьте несколько ягод клубники и добавьте листики базилика. Главное, никакого сахара — лучше подберите больше ярких сочетаний, например, малина и апельсин

Елена Свиридованутрициолог
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Поможет закрепить полезную привычку и использование напоминаний, продолжила Свиридова. В этом помогут стикеры, специальные приложения или настроенные на телефоне уведомления. Также стоит всегда носить с собой специальную бутылку для воды, чтобы она всегда была рядом, когда придет время пить, добавила нутрициолог.

В заключение Свиридова предложила выпивать стакан воды каждое утро после пробуждения — это поспособствует обновлению клеток, успокоит нервную систему и поможет проснуться. Помимо этого, стакан воды, по ее мнению, надо выпивать во время каждого приема пищи. Нутрициолог считает, что жидкость позволит пище лучше усвоиться и улучшит обмен веществ, что полезно при похудении.

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала идеальные напитки перед сном. По ее словам, перед сном будет полезен травяной чай, а теплое молоко окажет расслабляющее действие благодаря содержанию триптофана.

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    Наталья Обрядина
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