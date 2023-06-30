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15:07, 30 июня 2023Среда обитания

Россияне рекордно задолжали по ипотеке

ЦБ: задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые превысила 15 трлн рублей
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

В мае 2023 года задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые превысила 15 триллионов рублей. О том, что жители России рекордно задолжали по этому виду кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Задолженность по ипотеке составила 15,1 триллиона рублей. Также отмечается, что за месяц объем выдач жилищных ссуд вырос на 3 процента и достиг 157,8 тысячи кредитов — показатель стал максимальным с декабря 2022 года. Вместе с тем на 2,5 процента вырос объем выдаваемой ипотеки, составивший 580,5 миллиарда рублей.

Средний размер кредита незначительно снизился по сравнению с апрелем — с 3,68 до 3,69 миллиона рублей. Средний срок ипотеки вновь превысил 24 года, достигнув 288,9 месяца. При этом средняя ставка по жилищным кредитам снизилась с 8,52 до 8,4 процента годовых.

Ранее Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должников, просрочивших платеж. Правило действует в том случае, если просрочка составляет не более пяти процентов от стоимости заложенного имущества, а ее период не превышает трех месяцев.

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    Александра Качан
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