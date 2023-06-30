С 1 июля в России снизят максимальную ставку по микрозаймам с 1% до 0,8% в день

С 1 июля в России вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите, которые ограничат размер процентов по краткосрочным займам. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в декабре 2022 года, он опубликован на портале правовой информации.

Теперь максимальная ставка, которую может установить микрофинансовая организация (МФО) при выдаче кредита, составит 0,8 процента в день вместо 1 процента ранее. Таким образом, полная стоимость такого займа будет ограничена 292 процентами годовых (сейчас ее максимальный размер равен 365 процентам).

Кроме того, поправки изменят предельную сумму всех платежей по микрозайму, включая штрафы, пени и другие дополнительные платежи, — она снизятся со 150 до 130 процентов от его суммы. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.

Меняются и условия по специальным микрозаймам на сумму до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней — их также называют кредитами «до зарплаты». С 1 июля максимальная ежедневная ставка по таким займам составит 1 процент в сутки вместо текущих 2 процентов. Предельный размер задолженности по процентам снизится с 30 до 15 процентов от суммы займа. Таким образом, МФО смогут требовать по займу в 10 тысяч рублей до 11,5 тысячи рублей.

Ранее в июне Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы или применение насилия в отношении должников. Теперь за совершение таких действий им грозит штраф в сотни тысяч рублей или тюремный срок до 10 лет.

