Польским фурам запретили возить грузы по России

Правительство РФ запретило польским фурам грузоперевозки по территории России

Правительство ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Об этом сообщил Минтранс.

При этом для ряда критически важных товаров сделаны исключения. В этот перечень вошли лекарственные средства, медицинские изделия и им подобная продукция.

Также запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область. Это сделано для бесперебойного обеспечения региона товарами.

Помимо этого, до 30 декабря был продлен запрет на осуществление грузоперевозок по территории России на фурах недружественных стран. Принятое постановление правительства также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Сейчас таких категорий товаров останется 20, среди них алкогольные напитки, фрукты и орехи, табак и другие.

Механизм перецепки/перегрузки иностранных транспортных средств был введен 10 октября 2022 года. Он стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими перевозчиками по территории Евросоюза, пояснил Минтранс.