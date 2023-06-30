Глава Украины Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за прибытия в страну бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом Зеленский написал в Telegram.

Решение приняли в ходе заседания ставки, в которой приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава украинских сухопутных войск Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий объединенными силами Сергей Наев.

«Отдельный доклад ГУР (Главное управление разведки — прим. "Ленты.ру"), СВР (Служба внешней разведки — прим. «"Ленты.ру"), СБУ (Служба безопасности Украины — прим. "Ленты.ру") и ГНСУ (Государственная налоговая служба Украины — прим. "Ленты.ру") по ситуации в Белоруссии. Держим ее на постоянном контроле», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский оценил ситуацию на северной границе республики после сообщений о перемещении в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в украинской армии считают, что обстановка на северной границе остается «неизменной и контролируемой».