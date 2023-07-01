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12:35, 1 июля 2023Мир

В Литве соберут старые аптечки для передачи Украине

Активисты из Литвы соберут старые автомобильные аптечки для передачи Украине

Фото: Serhii Hudak / Reuters

Общественные активисты из Литвы соберут автомобильные аптечки старого образца для передачи Украине. С таким предложением они выступили после вступившего в силу требования к водителям заменить аптечки набором новой комплектации, сообщает местное издание LRT.

Инициатор акции Оксана Пашкявичене призвала литовских водителей на спешить избавляться от аптечек. «Лекарств в аптечках старого образца нет, а для различного перевязочного материала срок годности не предусмотрен. Давайте не выбрасывать аптечки, а передадим их на сборные пункты и отправим на Украину. Там они нужны», — заявила активистка.

Активисты рассчитывают собрать миллион старых аптечек для отправки. Акция проходит под девизом «Миллион аптечек для Украины».

28 июня президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев. Целью визита стала встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран планировали обсудить повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры о членстве Украины в Евросоюзе и помощь стране со стороны Литвы.

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    Александра Качан
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