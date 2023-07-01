Эксперты дали советы по восстановлению сил после велопрогулки

Эксперты журнала Shape посоветовали три упражнения для восстановления после велопрогулки

Эксперты журнала Shape дали советы по восстановлению сил после велопрогулки. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали, что проработать мышцы-сгибатели бедра помогут глубокие выпады. Для этого необходимо сначала левой ногой сделать выпад вперед и опустить на пол правое колено. «Напрягите правую ягодицу и подайтесь тазом вперед, расправляя грудь, пока не почувствуете напряжение передней поверхности правого бедра», — пояснили в издании. В этом положении необходимо остаться на 30 секунд, а затем поменять сторону.

Растянуть мышцы груди, по словам экспертов, поможет подъем фитбола. Мяч нужно зажать обеими руками позади себя на уровне таза, приподнять его и с усилием свести лопатки. В этом положении необходимо простоять пять секунд, затем расслабиться и повторить движение еще десять раз.

Завершить комплекс упражнений специалисты посоветовали растяжкой мышц таза и ягодиц в позе «нога на ногу». «Возьмитесь руками за прочную вертикальную опору и положите лодыжку левой ноги на правое колено. Затем присядьте на правой ноге», — пояснили эксперты, добавив, что спина должна оставаться ровной. Сидеть в этой позе рекомендовано 30 секунд, после чего повторить движение с другой стороны.

Ранее тренер назвала условие для похудения с помощью езды на велосипеде. Она отметила, что для получения результатов необходимо проводить высокоинтенсивную интервальную тренировку. Величину нагрузок нужно определять как по ощущениям, так и по расчетам пульса.