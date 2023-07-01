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16:39, 1 июля 2023Спорт

Эксперты дали советы по восстановлению сил после велопрогулки

Эксперты журнала Shape посоветовали три упражнения для восстановления после велопрогулки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Эксперты журнала Shape дали советы по восстановлению сил после велопрогулки. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали, что проработать мышцы-сгибатели бедра помогут глубокие выпады. Для этого необходимо сначала левой ногой сделать выпад вперед и опустить на пол правое колено. «Напрягите правую ягодицу и подайтесь тазом вперед, расправляя грудь, пока не почувствуете напряжение передней поверхности правого бедра», — пояснили в издании. В этом положении необходимо остаться на 30 секунд, а затем поменять сторону.

Растянуть мышцы груди, по словам экспертов, поможет подъем фитбола. Мяч нужно зажать обеими руками позади себя на уровне таза, приподнять его и с усилием свести лопатки. В этом положении необходимо простоять пять секунд, затем расслабиться и повторить движение еще десять раз.

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Завершить комплекс упражнений специалисты посоветовали растяжкой мышц таза и ягодиц в позе «нога на ногу». «Возьмитесь руками за прочную вертикальную опору и положите лодыжку левой ноги на правое колено. Затем присядьте на правой ноге», — пояснили эксперты, добавив, что спина должна оставаться ровной. Сидеть в этой позе рекомендовано 30 секунд, после чего повторить движение с другой стороны.

Ранее тренер назвала условие для похудения с помощью езды на велосипеде. Она отметила, что для получения результатов необходимо проводить высокоинтенсивную интервальную тренировку. Величину нагрузок нужно определять как по ощущениям, так и по расчетам пульса.

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    Андрей Стрельцов
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