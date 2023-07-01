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06:11, 1 июля 2023Путешествия

Жертвами загоревшегося автобуса стали 25 человек

Ani: в индийском штате Махараштра в результате пожара в автобусе погибли 25 человек

Фото: Sivaram V / Reuters

В индийском штате Махараштра как минимум 25 человек погибли в результате пожара в автобусе. Об этом сообщает Ani.

Представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни уточнил, что извлечено 25 тел. Всего же, добавил он, в автобусе ехали 32 человека.

2 июня в Индии произошла крупнейшая за 20 лет железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд Coromandel Express возле станции Баханага Базар столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов, некоторые из них отлетели на значительное расстояние. Тогда погибли 294 человека. Еще около 100 были доставлены в больницы в критическом состоянии, а общее число пострадавших превысило тысячу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что пощады для виновных в крушении поездов не будет.

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    Марина Совина
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