Жертвами загоревшегося автобуса стали 25 человек

Ani: в индийском штате Махараштра в результате пожара в автобусе погибли 25 человек

В индийском штате Махараштра как минимум 25 человек погибли в результате пожара в автобусе. Об этом сообщает Ani.

Представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни уточнил, что извлечено 25 тел. Всего же, добавил он, в автобусе ехали 32 человека.

2 июня в Индии произошла крупнейшая за 20 лет железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд Coromandel Express возле станции Баханага Базар столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов, некоторые из них отлетели на значительное расстояние. Тогда погибли 294 человека. Еще около 100 были доставлены в больницы в критическом состоянии, а общее число пострадавших превысило тысячу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что пощады для виновных в крушении поездов не будет.