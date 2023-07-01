Глава ЦРУ заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что у ведомства в последнее время растет возможность вербовать шпионов в России. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в России растет недовольство из-за конфликта на Украине, которое «продолжит постепенно разъедать руководство» страны. «Это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение — в ее основе лежит агентурная разведка», — сказал он.

Бернс также подчеркнул, что его ведомство не позволит этой возможности «пропасть даром».

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление вербует сирийских курдов для украинской армии. Утверждалось, что американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины.