Байден согласился отложить публикацию секретных документов об убийстве Кеннеди

Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве Джона Кеннеди

Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве в 1963 году занимавшего на тот момент пост главы государства Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в мае национальные архивы США попросили перенести срок обнародования части информации по делу бывшего американского лидера. Байден ответил согласием на данное предложение. Свое решение глава Белого дома объяснил необходимостью защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений. По его мнению, все это превышает интересы общественности в раскрытии материалов.

В то же время Байден отметил, что остальные материалы могут быть опубликованы.

Ранее Национальные архивы США сообщили, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему. В архивах отметили, что досье насчитывает примерно пять миллионов страниц. Свыше 97 процентов уже находятся в открытом доступе.

Закон о публикации документов, связанных с делом Кеннеди, был принят в США в 1992 году. Предполагалось, что все они будут опубликованы к октябрю 2017 года, однако по настоянию спецслужб сроки постоянно отодвигались.