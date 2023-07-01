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04:14, 1 июля 2023Мир

Байден согласился отложить публикацию секретных документов об убийстве Кеннеди

Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве Джона Кеннеди

Фото: Schulman-Sachs / dpa / Global Look Press

Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве в 1963 году занимавшего на тот момент пост главы государства Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в мае национальные архивы США попросили перенести срок обнародования части информации по делу бывшего американского лидера. Байден ответил согласием на данное предложение. Свое решение глава Белого дома объяснил необходимостью защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений. По его мнению, все это превышает интересы общественности в раскрытии материалов.

В то же время Байден отметил, что остальные материалы могут быть опубликованы.

Ранее Национальные архивы США сообщили, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему. В архивах отметили, что досье насчитывает примерно пять миллионов страниц. Свыше 97 процентов уже находятся в открытом доступе.

Закон о публикации документов, связанных с делом Кеннеди, был принят в США в 1992 году. Предполагалось, что все они будут опубликованы к октябрю 2017 года, однако по настоянию спецслужб сроки постоянно отодвигались.

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    Марина Совина
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