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13:31, 1 июля 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России: уничтожены диверсанты ВСУ, пытавшиеся высадиться на острове Антоновский

Фото: РИА Новости

На херсонском направлении при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский была ликвидирована диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 1 июля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, на том же направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США, добавили в военном ведомстве.

ТВ министерстве обороны рассказали, что в течение прошедших суток российские войска высокоточным оружием морского и наземного базирования нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

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    Игорь Дмитров
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