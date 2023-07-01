Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России: уничтожены диверсанты ВСУ, пытавшиеся высадиться на острове Антоновский

На херсонском направлении при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский была ликвидирована диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 1 июля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, на том же направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США, добавили в военном ведомстве.

ТВ министерстве обороны рассказали, что в течение прошедших суток российские войска высокоточным оружием морского и наземного базирования нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.