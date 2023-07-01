Польского президента обвинили в обмане поляков из-за заявления об Украине

Польский священник Исакович-Залеский: Дуда обманул поляков своим заявлением об Украине

Президент Польши Анджей Дуда обманул семьи поляков, чьи родственники были убиты украинскими националистами во время Второй мировой войны. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал польский священник Тадеуш Исакович-Залеский.

Таким образом он прокомментировал заявление главы страны о проведении миролюбивой политики и нежелании разжигать ненависть между украинцами и поляками. «Обвинение в "беге с вилами" — очередное позорное заявление Дуды, пообещавшего семьям жертв геноцида достойное захоронение и за восемь лет ничего не предпринявшего для этого», — заявил Исакович-Залеский.