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23:14, 1 июля 2023Спорт

В ФИФА захотели изменить правила офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) захотела изменить правила офсайда

Фото: Max Ellerbrake / Global Look Press

В Международной федерации футбола (ФИФА) захотели изменить правила офсайда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Организация работает над новой концепцией офсайда совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Предполагается, что игрок атаки будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты. В спорных случаях арбитры не будут засчитывать положение «вне игры».

Отмечается, что нововведение сделает футбольные матчи зрелищнее и динамичнее. В ближайшее время концепция будет опробована в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Инициатором предложения стал руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

В настоящий момент положение «вне игры» фиксируется, если в момент передачи футболист атакующей команды или любая часть его тела, которой он может обработать мяч, оказывается за воображаемой линией, проходящей через ближайшего к воротам игрока защищающейся команды или аналогичную часть его тела.

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    Андрей Стрельцов
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