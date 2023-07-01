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04:58, 1 июля 2023Мир

Женщина отомстила соседу-гомофобу и покрасила его забор в радугу

Mirror: женщина покрасила забор соседа-гомофоба в радугу в отместку за испорченный цветник

Фото: Carlos de Toro / Unsplash

Женщина покрасила забор своего соседа-гомофоба в цвета радуги, отомстив ему таким образом за уничтожение цветочных клумб. Об этом сообщает издание Mirror.

Она рассказала, что сосед уже несколько лет пытается вынудить ее переехать. Так, в частности, каждый год на протяжении трех лет он срезал цветы на ее участке. «Цветы были на трехдюймовых клумбах перед забором. Ничто не касалось его стороны и не лежало на тротуаре», — уточнила женщина, добавив, что она даже заменила свой забор на более высокий.

Решив отомстить, она покрасила его сторону их общего забора в цвета радуги. Женщина пояснила, что ее действия не являются противозаконными, поскольку она заплатила за забор. Кроме того, добавила она, внучка соседа угрожала ей. После этого женщина обратилась в суд, который установил запрет на приближение к ней соседки.

Ранее женщина отомстила грубому соседу парня, подписав его на всевозможные рассылки брошюр, а также прислав в его квартиру статуэтку в форме мужского полового органа. Она рассказала, что причиной стала попытка соседа выбить дверь их квартиры.

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    Марина Совина
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