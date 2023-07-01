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22:19, 1 июля 2023Экономика

Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов

Bloomberg: с начала 2023 года инвесторы забрали $27 млрд из фондов Европы

Фото: Thomas Peter / Reuters

С начала 2023 года инвесторы забрали не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов из-за утраты доверия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp.

По данным агентства, уже шестнадцать недель подряд фонды акций региона страдают от оттока инвестиций. В результате этого они лишились миллиардов долларов.

Отмечается, что с 19 по 25 июня в Европе произошел самый большой отток средств в размере 4,6 миллиарда долларов. Аналитики подчеркнули, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам.

Ранее главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой «финансовой катастрофы».

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    Юлия Мискевич
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