Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов

Bloomberg: с начала 2023 года инвесторы забрали $27 млрд из фондов Европы

С начала 2023 года инвесторы забрали не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов из-за утраты доверия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp.

По данным агентства, уже шестнадцать недель подряд фонды акций региона страдают от оттока инвестиций. В результате этого они лишились миллиардов долларов.

Отмечается, что с 19 по 25 июня в Европе произошел самый большой отток средств в размере 4,6 миллиарда долларов. Аналитики подчеркнули, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам.

Ранее главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой «финансовой катастрофы».