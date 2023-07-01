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05:18, 1 июля 2023Мир

Макрона предупредили о последствиях в случае продолжения беспорядков в стране

NYT: Макрон потеряет контроль над ситуацией, если в скором времени не восстановит порядок
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует столкнуться с опасными последствиями, если не сможет урегулировать ситуацию в стране. Об этом заявил обозреватель газеты The New York Times (NYT) Роджер Коэн.

Он призвал Макрона как можно скорее восстановить порядок, поскольку в противном случае придется объявить чрезвычайное положение, означающее, что правительство страны не может справиться с протестами.

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    Марина Совина
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