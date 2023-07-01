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15:54, 1 июля 2023Мир

Моравецкий назвал погромы во Франции ошибкой миграционной политики ЕС

Премьер Польши Моравецкий: погромы во Франции показали ошибки миграционной политики ЕС

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Погромы во Франции показали ошибки миграционной политики Евросоюза (ЕС). Причину последних событий в стране назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает местный телеканал TVN.

Глава польского правительства заявил, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию «к бездне». «В течение одной ночи — несколько сотен сгоревших домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заключил Моравецкий.

Политик напомнил, что ЕС хотел заставить Польшу принять нормы принудительного приема мигрантов — при отказе стране пришлось бы вносить крупные средства за непринятых людей. Моравецкий отметил, что категорически не согласился на такие условия из соображений безопасности в стране.

Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов. Он подразумевает введение квот на допуск нелегальных мигрантов и возможность отказаться от их приема при внесении в общий фонд Евросоюза взноса на их устройство в других странах. Венгрия и Польша выступили против, Болгария Литва, Мальта и Словакия воздержались от голосования.

Масштабные протесты во Франции начались после того, как 27 июня полицейский во время задержания застрелил 17-летнего Наэля М. алжирского происхождения. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился их требованиям. Полицейский был взят под стражу, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

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    Александра Качан
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