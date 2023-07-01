На российском рок-фестивале прервали исполнение песни из-за слова «война»

На рок-фестивале под Великим Новгородом прервали песню из-за возможной дискредитации ВС РФ

На рок-фестивале «Рокот над Ильменем», который проходил под Великим Новгородом, прервали исполнение песни местной группы «Смена», так как в ней были строки со словом «война». Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Александр Рыжков, его цитирует РБК.

«Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — рассказал организатор.

Он уточнил, что исполнение музыкальной композиции остановили из-за опасений, что члены группы могли попасть под статью о дискредитации Российской армии. По словам Рыжкова, в соглашении, подписанном исполнителями до выступления, содержался пункт о запрете дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

В свою очередь, начальник управления пресс-службы губернатора Нижегородской области Николай Шестаков заявил, что после остановки выступления музыканты местной группы «Смена» повели себя достояно и не стали портить людям праздник.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил. Поводом для назначения штрафа стал видеоролик, опубликованный рэпером в день начала спецоперации. В нем россиянин осудил действия России и заявил об отмене своих концертов.