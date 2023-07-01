Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 1 июля 2023Россия

Главный прокурор российского региона умер во время заплыва по Волге

Mash: главный прокурор Чувашии Фомин умер во время заплыва по Волге

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, ЧП случилось в субботу, 1 июля. Предположительно у мужчины в 150 метрах от берега остановилось сердце, его вытащили на берег в бессознательном состоянии. Отмечается, что он был в гидрокостюме и со спасательным буем.

Врачи оказали прокурору первую помощь, но не смогли его спасти.

Известно, что Фомин и ранее участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.

На официальном сайте Генпрокуратуры подтвердили информацию о случившемся. Генпрокурор России Игорь Краснов и коллектив органов российской прокуратуры выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. В 2020 году был назначен на пост прокурора Чувашии. До этого, с 2014 по 2020 год, занимал должность первого зампрокурора Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на планы Киева разместить ракеты близ Крыма

    Шведский премьер посетит Вашингтон и поговорит с Байденом про НАТО

    Испания отправит на Украину танки Leopard

    Бывшего кремлевского врача госпитализировали с острым лейкозом

    Главный прокурор российского региона умер во время заплыва по Волге

    В Польше заявили о намерениях убедить НАТО разместить ядерное оружие в стране

    В Совфеде указали на черты серьезного кризиса в событиях во Франции

    Дзюба выразил желание поработать тренером

    Рамочное соглашение по обеспечению безопасности Украины назвали почти готовым

    Орбан предрек скорое исчезновение слабым нациям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости