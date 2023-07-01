Главный прокурор российского региона умер во время заплыва по Волге

Mash: главный прокурор Чувашии Фомин умер во время заплыва по Волге

Главный прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, ЧП случилось в субботу, 1 июля. Предположительно у мужчины в 150 метрах от берега остановилось сердце, его вытащили на берег в бессознательном состоянии. Отмечается, что он был в гидрокостюме и со спасательным буем.

Врачи оказали прокурору первую помощь, но не смогли его спасти.

Известно, что Фомин и ранее участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.

На официальном сайте Генпрокуратуры подтвердили информацию о случившемся. Генпрокурор России Игорь Краснов и коллектив органов российской прокуратуры выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. В 2020 году был назначен на пост прокурора Чувашии. До этого, с 2014 по 2020 год, занимал должность первого зампрокурора Крыма.