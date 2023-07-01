Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны: средства ПВО РФ перехватили ракеты Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS

За минувшие сутки российские военные смогли перехватить крылатые ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.