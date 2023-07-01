В Запорожье сообщили о штурмовых действиях ВСУ

Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут штурмовые действия в Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, на ореховском направлении запорожского фронта «горячо».

«Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием противник снова пошел на штурмовые действия в районе [села] Работино», — сообщил он, добавив, что также работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности.

Рогов подчеркнул, что российские войска держат оборону.

30 июня стало известно, что ВСУ перестали отправлять на штурм позиций России поставленные Западом танки. Кроме того, по данным журналистов, вместо прежней тактики украинская армия старается применять точечные удары.