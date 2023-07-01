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21:41, 1 июля 2023Мир

Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

Депутат Руссель призвал отключить социальные сети во Франции во время беспорядков

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить социальные сети во время беспорядков в стране. Об этом он заявил в беседе с радио France Info, пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо изучить роль соцсетей. «Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? <...> Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению», — подчеркнул Руссель.

Ранее глава французского министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти рассказал, что родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью. Напоминание о возможном заключении в тюрьме последовало из-за того, что, по данным властей, 30 процентов всех задержанных во время массовых беспорядков являются несовершеннолетними.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка.

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    Марина Совина
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