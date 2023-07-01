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13:02, 1 июля 2023Экономика

Россия начала использовать более новые танкеры для перевозки нефти

Bloomberg: Россия начала использовать более новые танкеры для перевозки нефти

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для транспортировки российской санкционной нефти начали использоваться более новые танкеры. Об этом сообщает информационное агенство Bloomberg со ссылкой на данные VesselsValue Ltd.

Отмечается, что к концу июня 2023 года средний возраст судов сократился до 15 лет. Для сравнения, в октябре 2022-го он составлял 19 лет. По данным Bloomberg, более новые танкеры потребовались перевозчикам после усиления проверок таких судов в Азии.

Агентство указывает, что проверки старых танкеров недавно усилил и Китай в своем порту Циндао. Несколько судов также задержали в Сингапуре из-за непрохождения проверки безопасности.

Ранее сообщалось, что в 11-м пакете санкций Совет Евросоюза (ЕС) запретил доступ в европейские порты для танкеров, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти.

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    Игорь Дмитров
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