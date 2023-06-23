Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:56, 23 июня 2023Экономика

ЕС перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры

Совет Евросоюза: доступ в порты для танкеров, перевозящих российскую нефть, будет закрыт

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

В 11-м пакете санкций Совет Евросоюза (ЕС) запретил доступ в европейские порты для танкеров, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном на официальном сайте.

Также в рамках нового пакета ограничений под запрет попал транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Поставки через трубопровод смогут осуществлять только Казахстан и другие страны. Кроме того, ЕС запрещает перевозку грузов в регион прицепами, зарегистрированными в России.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти, политический блок официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс. Также с этого дня начал действовать потолок цен на сырье, который запрещает перевозить и страховать купленную у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

После введения санкций против российской нефти в мире появился «теневой флот» из 600 судов (около 10 процентов от всех танкеров в мире). Транспортным потоком стали управлять через офшорные структуры, которые позволяют уклоняться от западных ограничений. «Королями» на рынке перевозок российской нефти стали небольшие компании из Гонконга и Дубая, чей объем поставок вырос до 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — больше, чем мировые гиганты обрабатывали до введения санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Барак Обама признал желание крымчан быть в составе России
    Айза показала внешность спустя пять месяцев после пересадки волос
    Евросоюз запретил импорт продукции из российской стали и железа
    Запрет отключать воду более чем на две недели оценили
    Владеющая взорвавшимся батискафом «Титан» компания закрыла все офисы
    Названы признаки нездоровой тяги к пластическим операциям
    Избиение юноши толпой казахов в российском городе попало на видео
    Названы сроки модернизации российского «Стерегущего»
    Названы причины разрушения спускавшегося к «Титанику» батискафа
    Россиянина обвинили в контрабанде военной продукции в США и Канаду
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.