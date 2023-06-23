ЕС перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры

Совет Евросоюза: доступ в порты для танкеров, перевозящих российскую нефть, будет закрыт

В 11-м пакете санкций Совет Евросоюза (ЕС) запретил доступ в европейские порты для танкеров, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, опубликованном на официальном сайте.

Также в рамках нового пакета ограничений под запрет попал транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Поставки через трубопровод смогут осуществлять только Казахстан и другие страны. Кроме того, ЕС запрещает перевозку грузов в регион прицепами, зарегистрированными в России.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти, политический блок официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс. Также с этого дня начал действовать потолок цен на сырье, который запрещает перевозить и страховать купленную у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

После введения санкций против российской нефти в мире появился «теневой флот» из 600 судов (около 10 процентов от всех танкеров в мире). Транспортным потоком стали управлять через офшорные структуры, которые позволяют уклоняться от западных ограничений. «Королями» на рынке перевозок российской нефти стали небольшие компании из Гонконга и Дубая, чей объем поставок вырос до 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — больше, чем мировые гиганты обрабатывали до введения санкций.