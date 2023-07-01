Российские военные разбили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские военные поразили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили украинское хранилище топлива, предназначавшегося для военной техники войск «Запорожья». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские войска поразили объект вблизи города Запорожье, временно подконтрольного силам Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.