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13:38, 1 июля 2023Россия

Российские военные разбили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские военные поразили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные уничтожили украинское хранилище топлива, предназначавшегося для военной техники войск «Запорожья». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские войска поразили объект вблизи города Запорожье, временно подконтрольного силам Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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