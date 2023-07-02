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11:46, 2 июля 2023Наука и техника

Израиль захотел приобрести в США больше самолетов F-35

Израиль захотел приобрести в США еще 25 самолетов F-35 и сформировать третью эскадрилью

Фото: Nacho Doce / Reuters

Израиль захотел приобрести в США больше истребителей F-35 и сформировать третью эскадрилью из этих машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Израиля.

Утверждается, что Минобороны и Армия обороны Израиля готовы приобрести эскадрилью самолетов F-35. У правительства США страна хочет приобрести еще 25 истребителей от компании Lockheed Martin. Тем самым в израильском общем парке появится до 75 американских самолетов F-35.

В феврале американское издание Breaking Defense сообщало, что Израиль обратился к США за еще 25 истребителями четвертого поколения F-15EX Eagle II. В тот момент также отмечалось, что колебания с числом истребителей, которые необходимы Иерусалиму, связаны с политической неопределенностью в Израиле, где за последние менее чем четыре года прошло пять общенациональных выборных мероприятий.

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    Варвара Кошечкина
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