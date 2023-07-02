В Совбезе России призвали англосаксонский мир осознать важные вещи

Медведев: англосаксонский мир должен осознать, что противостояние Западу стало глобальным

Англосаксонский мир должен осознать, что противостояние Западу стало глобальным, заявил в своей статье в «Российской газете» замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как уточнил Медведев, 2022-2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома. Его следствием, по мнению политика, стала специальная военная операция (СВО) на Украине. Он указал на то, что Москва была вынуждена начать СВО для защиты своего суверенитета.

«Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира», — указал он.

Ранее Дмитрий Медведев призвал граждан сплотиться вокруг России и президента Владимира Путина на фоне мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».