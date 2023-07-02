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16:18, 2 июля 2023Россия

На пляже в Крыму тренировочную мишень приняли за беспилотник

«Mash на волне»: в Крыму на пляж вынесло тренировочную мишень, ее приняли за БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Сакском районе Крыма на пляж вынесло тренировочную воздушную мишень, отдыхающие приняли ее за беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По его сведениям, конструкции вроде той, что перепугала людей на побережье в поселке Фрунзе, применяют во время учений — проводят тренировки систем противовоздушной обороны.

Никакой опасности найденная мишень не несет, пишет Mash.

В мае сообщалось, что в подмосковной Кашире дачник перепутал воздушного змея с дроном и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место оперативники изучили летательный аппарат и выяснили, что это не беспилотник, а змей, который запустила игравшая с детьми соседка дачника.

До этого похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там горожанка приняла за беспилотник чайку. Женщина уверяла полицию, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, и даже находила фото похожих моделей в сети. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.

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    Анна Щербакова
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