На пляже в Крыму тренировочную мишень приняли за беспилотник

«Mash на волне»: в Крыму на пляж вынесло тренировочную мишень, ее приняли за БПЛА

В Сакском районе Крыма на пляж вынесло тренировочную воздушную мишень, отдыхающие приняли ее за беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По его сведениям, конструкции вроде той, что перепугала людей на побережье в поселке Фрунзе, применяют во время учений — проводят тренировки систем противовоздушной обороны.

Никакой опасности найденная мишень не несет, пишет Mash.

В мае сообщалось, что в подмосковной Кашире дачник перепутал воздушного змея с дроном и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место оперативники изучили летательный аппарат и выяснили, что это не беспилотник, а змей, который запустила игравшая с детьми соседка дачника.

До этого похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там горожанка приняла за беспилотник чайку. Женщина уверяла полицию, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, и даже находила фото похожих моделей в сети. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.