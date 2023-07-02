Украинские бойцы удивились выживаемости российских солдат в бою

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удивились выживаемости россиян в бою

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) удивились выживаемости российских военных. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на YouTube-канал бригады.

По информации агентства, блиндаж россиян попал под обстрел украинской армии, но расправиться с военными ВС России так и не получилось.

«Какова их выживаемость, что внутрь [блиндажа] была выпущена не одна обойма, [он был] закидан гранатами. Дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему, и все равно они еще живы», — отметил один из украинских военных, рассуждая о бое с российскими солдатами.

До этого командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск рассказал, что ВСУ пытаются атаковать малыми группами до одного взвода. Он заверил, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта.

Еще раньше танкист Александрийской бригады российских Вооруженных сил сообщил о ночном бое, в ходе которого были уничтожены несколько единиц украинской техники, в том числе танк.