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03:44, 2 июля 2023Путешествия

Посол России на Кубе потребовал запустить рейс из Москвы в Гавану

Посол России на Кубе Коронелли потребовал запустить авиарейс из Москвы в Гавану

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам очень нужен хотя бы один рейс в неделю из Москвы в Гавану, я прошу, чтобы "Аэрофлот" нас услышал», — потребовал Коронелли.

Дипломат уточнил, что это вопрос не только туризма, но и развития бизнес-связей. Коронелли отметил, что «Варадеро — прекрасно, но все-таки 150 километров от Гаваны».

С 1 июля регулярные рейсы начинает выполнять российская авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот» — полет будет проходить на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и длиться около 13 часов.

Первый с 2022 года регулярный рейс уже вылетел из московского Шереметьево в Варадеро.

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    Юлия Мискевич
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