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23:10, 2 июля 2023Россия

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова

Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова
Адам Делимханов

Адам Делимханов. Кадр: adelimkhanov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Соответствующий видеоролик Делимханов опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео политики сидят за столом и пьют чай. Во время прямого эфира Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова.

«Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — отметил он.

14 июня Адам Делимханов опроверг данные о ранении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и заявил, что с ним все хорошо.

До этого телеканал «Звезда» сообщил, что Делимханов был ранен в зоне проведения спецоперации на Украине, но остался жив. Позже средство массовой информации опровергло эти данные.

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    Марина Совина
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