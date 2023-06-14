«Не дождутся!» Соратник Кадырова, чеченский депутат Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне спецоперации

Депутат Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне СВО и заявил, что с ним все хорошо

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и заявил в своем Telegram-канале, что с ним все хорошо.

Парламентарий подчеркнул, что противник «не дождется» того, чтобы с ним что-то случилось, и отметил, что главным для пропаганды является привлечение внимания, неважно, каким способом.

Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки Адам Делимханов депутат Госдумы

Делимханов также выразил благодарность всем, кто переживал и волновался за него после сообщений о ранении.

С чего все началось

14 июня телеканал «Звезда» сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения СВО на Украине, но остался жив.

Позднее средство массовой информации опровергло эти данные. «Эту информацию "Звезде" сообщила думский журналист Мадина Шавлохова. Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости (11:43 мск) не поступало», — говорилось в заявлении.

После появления сообщений о ранении парламентария глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с ним, а также обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию.

Позже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что смог связаться с Адамом Делимхановым. Спикер в обращении к депутатам заверил, что чеченский депутат здоров.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также рассказал, что депутат «живее всех живых» и находится в Чечне.

Глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал фейком сообщения о ранении Делимханова.

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и сообщил, что он жив-здоров и даже не ранен.

Политик также поблагодарил всех, кто переживал за парламентария, и выразил удивление тем, что украинские СМИ продолжают публиковать фейковые сведения о том, что Делимханов ликвидирован в зоне СВО.

И я ответственно заявляю, что Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов. Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров сообщил, что ранее опубликованная совместная фотография была сделана в ходе встречи с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Он уточнил, что подробно обсуждались вопросы продвижения подразделений «Ахмат» в ходе спецоперации.

По словам Кадырова, бойцы активно продвигаются на Марьинском направлении и демонстрируют успехи в Запорожской и Херсонской областях. Также принимаются исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области.

